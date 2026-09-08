Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yola düşerek trafiği aksattı
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yola düşerek trafiği aksattı.
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yola düşerek trafiği aksattı.
İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen bir apartmanın yıkımına başlandı.
Yıkım esnasında apartmandan kopan parçalar yola düştü.
Çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Binadan kopan parçaların yolu kapatması nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kapanan yol, beton parçaların kaldırılmasının ardından açıldı.