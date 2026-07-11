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Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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İstanbul Küçükçekmece'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli A.G., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tevfikbey Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.G. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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