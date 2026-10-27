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Küçükçekmece'de tekstil atölyesi çatısındaki yangın söndürüldü, iki binada hasar var

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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, bitişikteki iş yerinin çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürülen yangında iki binada hasar oluştu.

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinin çatısında çıkan ve yanındaki binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'taki 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çatıyı saran alevler, bitişikteki endüstriyel malzeme üzerine çalışan iş yerinin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki binada hasar oluştu.

Kaynak: AA
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