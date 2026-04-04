Küçükçekmece'de sokakta silah teşhir eden 2 şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de, sokakta silah teşhir ettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı tespit edilen biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Çalışmalar sonucunda, Kanarya Mahallesi'nde bir şüphelinin sokakta elindeki silahı teşhir ettiği belirlendi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 4 Nisan'da düzenledikleri operasyonda silahı teşhir eden M.A. (15) ile görüntü kaydı alan B.M'yi (18) yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldı.