Küçükçekmece'de sokakta silah teşhir eden 2 şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de sosyal medyada silah teşhir ettikleri görüntüleri paylaşan biri 15 yaşında, diğeri 18 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntüler üzerine inceleme başlattı ve şüphelileri yakalayarak soruşturma başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Çalışmalar sonucunda, Kanarya Mahallesi'nde bir şüphelinin sokakta elindeki silahı teşhir ettiği belirlendi.
Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 4 Nisan'da düzenledikleri operasyonda silahı teşhir eden M.A. (15) ile görüntü kaydı alan B.M'yi (18) yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldı.