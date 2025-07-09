Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı ve Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı ve Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
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Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi'nde 22.30 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken, Akın Sokak'ta park yeri tartışması nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olaylara müdahale eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Baran AKKAYA-Altunay TUGA/İSTANBUL, - KÜÇÜKÇEKMECE'de aynı mahallede iki farklı olay meydana geldi. İnönü Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken, Akın Sokak'ta yaşanan bıçaklı kavgada da yaralılar olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında 2 farklı yaralamalı olay meydana geldi. Alageyik Caddesi üzerinde yürüyan Şemistan S.(22), motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şemistan S. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şemistan S., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'KOMŞULARIN PARK YERİ TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ'

Aynı saatlerde Akın Sokak'ta aynı binada yaşayan iki komşu arasında park yeri sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırarak, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kavgada yaralanan komşular, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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