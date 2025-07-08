Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan 22 yaşındaki Ş.S, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'de motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.
İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi'nde yürüyen Ş.S'ye (22), motosikletle yaklaşan 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda ağır yaralanan Ş.S, kaçmaya çalışırken bir nalbur dükkanının önünde yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel