Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Küçükçekmece'deki bir kafede maskeli bir şüpheli, içeride oturan bir kişiye silahla ateş açtı. Olayda bir kişi yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz şüphelinin bir kafede silahla ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir kafeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli içeride oturan 2 kişiden birine silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Silahlı saldırıda mermilerin isabet ettiği kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

