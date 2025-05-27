Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Küçükçekmece'de bir apartmanın merdivenlerinde oturan 2 kişiye seyir halindeki bir otomobilden silahla ateş açıldı. Yaralanan A.K. hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi Saka Kuşu Sokak'ta bir apartmanın merdivenlerinde oturan 2 kişiye, seyir halindeki otomobilden silahla ateş açıldı.

Saldırıda A.K (19) bacağından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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