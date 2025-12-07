Küçükçekmece'de rögarın taşması sonucu caddeyi su bastı
Küçükçekmece'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Halkalı Caddesi'nde rögar taştı, cadde sular altında kaldı. Sürücüler ilerlemekte zorluk çekti ve kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı. Belediyenin ekipleri bölgeye sevk edildi.
Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle rögar taşınca cadde sular altında kaldı.
Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Halkalı Caddesi'nde rögar taştı. Cadde sular altında kalırken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Rögardan gelen kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel