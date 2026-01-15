Haberler

Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de yol kenarında seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araçta hasar oluştu ve trafik normale döndü.

Küçükçekmece'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Basın Ekspres Yolu Yenibosna istikametinde seyir halinde olan 34 MR 5828 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracından inerek alevlere müdahale etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yangında otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Medvedev'den Macron'a ironik yanıt: Korkudan Grönland'dan vazgeçecekler

Putin'in sağ kolundan Avrupa'ya çok konuşulacak Grönland göndermesi
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki