Küçükçekmece'de oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 5 katlı binanın zemin katındaki oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında tamirhane içerisinde bulunan 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel