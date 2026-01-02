Haberler

Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde motosikletli bir şüpheli, 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de motosikletli bir şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 3 kişiye, motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli silahla ateş açtı.

Şüpheli saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Levent Ö'nün (28) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk