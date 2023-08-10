İstanbul Küçükçekmece'de telefoncu dükkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu dükkanda bulunan bir kişi hayatını kaybederken cadde üzerinden geçen bir kişi de yaralandı.

Küçükçekmece'de motosikletli iki telefon dükkanına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de telefoncu dükkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu dükkanda bulunan bir kişi hayatını kaybederken cadde üzerinden geçen bir kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre motosiklet ile caddeye gelen kasklı iki şahıs telefon dükkanına silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu dükkanda bulunan Hakan Ö., ağır yaralanırken cadde üzerinde yürüyen İbrahim Ç. İse kaza kurşunu sonucu yaralandı. İş yerinde bulunan bir otomobile de kurşun isabet etti. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan iki kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralananlarda Hakan Ö. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken İbrahim Ç.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.