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Küçükçekmece'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında imalathanede hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gültepe Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde 3 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle mobilya imalathanesinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Engin Zafer
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