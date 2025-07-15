Küçükçekmece'de Marketlere Molotofkokteyli Atan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Küçükçekmece'de bir markete molotofkokteyli atan 21 yaşındaki S.D., İstanbul'dan Konya'ya giderken Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Olayın, market sahibi ile kişisel husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Küçükçekmece'de bir markete molotofkokteyli atan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da Küçükçekmece'de meydana gelen markete molotofkokteyli atma olayını S.D. (21) isimli şahsın gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin dün İstanbul'dan Konya'ya gittiği esnada Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüpheli S.D. ile yapılan görüşmede, market sahibi D.S. (31) ile arasında kişisel husumet bulunduğu, bu sebepten tartıştıkları ve husumetlerinin devam etmesi sebebiyle olayı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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