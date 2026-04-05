Küçükçekmece'de market çalışanına yumruklu saldırı kamerada

Küçükçekmece'deki bir markette, şüpheli davranan müşterilere yaklaşan bir market çalışanına yumrukla saldırıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, saldırgan ve bir arkadaşı kaçarken, çalışan hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri iki şüpheliyi yakalayarak adli işlemlere başlattı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir marketin çalışanı, reyonlar arasında gezinen ve davranışlarından şüphelendiği 2 müşterinin yanına gitti.

Kendi aralarında konuşan iki kişiden biri, bu sırada yanlarında bekleyen market çalışanına yumruk attı. Çalışan, yumruğun etkisiyle kafasını soğutucu dolabın kapağına çarparak yere düştü, saldırgan ve yanındaki kişi kaçtı.

Olayın ardından saldırıya uğrayan kişi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i 18 yaşından küçük 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor