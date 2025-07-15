Küçükçekmece'de Kuyumcu ve Derneğe Silahlı Saldırı

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Küçükçekmece'de bir kuyumcu dükkanına ve bir derneğe silahlı saldırı gerçekleşti. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı ve şüphelilerin yakalanması için incelemelerde bulunuyor.

Küçükçekmece'de kuyumcu dükkanı ile bir derneğe silahla ateş açılmasıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'ne dün sabah saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, bir kuyumcu dükkanına, ardından Kanarya Mahallesi Çaykuşu Sokak'taki Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine söz konusu adreslere polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kuyumcunun ve derneğin camında çok sayıda kurşun izi tespit etti.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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