Küçükçekmece'de kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızların hesabı tutmadı

Küçükçekmece'de henüz açılmamış bir kuyumcu dükkanına gelen 2 şüpheli, levye ve tornavidalarla kepenkleri zorlayarak hırsızlık yapmaya çalıştı. Dükkanın kepengini açmak için yaklaşık on beş dakika uğraşan şüpheliler, başarılı olamayınca olay yerinden uzaklaştı.

Dün sabah saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde henüz faaliyete geçmeyen bir kuyumcu dükkanına hafif ticari araçla gelen iki şüpheli, dükkana girmeye çalıştı. Ellerindeki levye ve tornavidalarla kuyumcunun kepenklerini açmaya çalışan iki kişi, yaklaşık on beş dakika uğraşmalarına rağmen başarılı olamadı. Caddeden geçenlere yakalanmamak için gayret gösteren şüpheliler, kepenkleri açamayınca araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

"HIRSIZLAR GİRSE DE BİR ŞEY ALAMAYACAKTI"

Kuyumcu dükkanının bulunduğu binada yaşayan Azmi Karaosman olayla ilgili şunları söyledi: "Gece işten geldiğimde herhangi bir sıkıntı yoktu. Sabah 06.30 gibi geldiğimde ise herhangi bir şey görmedim. Hırsızlık girişimi o anda olmuş muhtemelen. Zaten içerisi boş, dükkan faaliyette değil. Hırsızlar girse de bir şey alamayacaktı. İçeri de bildiğim kadarıyla vitrinler ve boş kasalar var. Başka bir şey yok. Yaklaşık 5-6 aydır bu şekilde duruyor, açılışı daha yapılmadı."