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Küçükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında 5 Binanın Yıkımına Başlandı

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Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 binanın yıkımına başlandı. Cennet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ve geçen ay tamamı boşaltılan binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Dörder katlı, toplam 48 daire ile 16 dükkandan oluşan 5 binanın yıkılması için cadde trafiğe kapatıldı. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, öğlen saatlerinde iş makinelerinin yardımıyla yıkımına başlanan binalar için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 binanın yıkımına başlandı.

Cennet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ve geçen ay tamamı boşaltılan binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi.

Dörder katlı, toplam 48 daire ile 16 dükkandan oluşan 5 binanın yıkılması için cadde trafiğe kapatıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, öğlen saatlerinde iş makinelerinin yardımıyla yıkımına başlanan binalar için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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