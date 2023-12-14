Haberler ›› Güncel ›› Küçükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında 5 Binanın Yıkımına Başlandı

Küçükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında 5 Binanın Yıkımına Başlandı

14 Aralık 2023 13:56 Güncelleme: 13:58 Abone Ol

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 binanın yıkımına başlandı. Cennet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ve geçen ay tamamı boşaltılan binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Dörder katlı, toplam 48 daire ile 16 dükkandan oluşan 5 binanın yıkılması için cadde trafiğe kapatıldı. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, öğlen saatlerinde iş makinelerinin yardımıyla yıkımına başlanan binalar için çevrede güvenlik önlemi aldı.