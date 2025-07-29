Küçükçekmece'de İETT Otobüsüne Müdahale Eden Ekibe Otomobil Çarptı: 5 Yaralı
Küçükçekmece'de arızalanan bir İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım ekibine bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım işçilerine otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde sol şeritte arızalanan İETT otobüsüne müdahale için gelen yol bakım ekibine otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobil ve otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel