Küçükçekmece'de İETT Otobüsüne Müdahale Eden Ekibe Otomobil Çarptı: 5 Yaralı

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Küçükçekmece'de arızalanan bir İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım ekibine bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım işçilerine otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde sol şeritte arızalanan İETT otobüsüne müdahale için gelen yol bakım ekibine otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobil ve otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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