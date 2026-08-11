Küçükçekmece'de feci kaza: Hafriyat kamyonu yayaya çarptı
Küçükçekmece'de yoldan geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı kişi, ağır yaralandı.
Küçükçekmece'de yoldan geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı kişi, ağır yaralandı.
Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde viraja hızla girdiği ileri sürülen R.A'nın kullandığı 34 VA 7942 plakalı hafriyat kamyonu, bu sırada yoldan geçmeye çalışan A.B.K'ya çarptı.
Kamyonun çarptığı kişi, ağır şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralının, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan kamyon şoförü, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA