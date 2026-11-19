Küçükçekmece'de emlak ofisine silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir emlak ofisine yaya olarak gelen şüpheli silahla ateş açtı. Saldırıda ofiste bulunan 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı; polis yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'de emlak ofisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'ndeki emlak ofisinin önüne yaya olarak gelen bir şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Saldırıda emlak ofisinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA