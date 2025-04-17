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Küçükçekmece'de Emlak Ofisine Pompalı Tüfekle Saldırı

Küçükçekmece'de Emlak Ofisine Pompalı Tüfekle Saldırı
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İstanbul Küçükçekmece'de bir emlak ofisine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, fail zanlı S.Ç. olay yerinden kaçtı. Saldırının, miras nedeniyle ortaya çıkan husumetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İstanbul Küçükçekmece'de oturduğu binanın zemin katındaki iş yerine pompalı tüfekle ateş açan zanlı kaçtı.

Mehmet Akif Mahallesi Uzay Sokak'taki emlak ofisine pompalı tüfekle ateş edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, fail olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, iş yerinin de bulunduğu binada ikamet eden S.Ç. (50) olduğu belirlendi.

Zanlı S.Ç. ile iş yerinin mülk sahibi kardeşi arasında miras meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu, saldırının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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