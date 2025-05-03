Küçükçekmece'de Doğal Gaz Kaçağına Müdahale

Küçükçekmece'de Doğal Gaz Kaçağına Müdahale
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Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezi önündeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan hasar nedeniyle gaz kaçağı meydana geldi. İGDAŞ ekipleri, polis ve itfaiyenin de desteğiyle bölgedeki durumu kontrol altına aldı.

Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezi önündeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan hasara İGDAŞ ekipleri müdahale etti.

Atakent Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin otopark girişi önünde yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan hasar sebebiyle gaz kaçağı meydana geldi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis alışveriş merkezi önünde önlem alırken, İGDAŞ ekipleri boruya müdahale etti.

Doğal gaz hattındaki gazı kesen ekiplerin çalışmasıyla boru tamir edildi.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
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