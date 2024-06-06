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Küçükçekmece'de çöken binadan 5 kişi sağlığına kavuştu

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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından yaralı kurtarılanlardan 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5'e çıktı. Tedavisi süren diğer yaralılar ise yoğun bakımda.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkazdan yaralı kurtarılanlardan 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5'e çıktı.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı çöken apartmanın enkazından yaralı kurtarılan 8 kişiden bazıları taburcu edilirken, bazılarının tedavileri sürüyor.

Bu kapsamda, 3 Haziran'da hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edilen 3 kişinin ardından Türkmenistan uyruklu 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5 oldu.

Öte yandan, tedavisi süren 3 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe halinde gözlem altında tutuluyor.

Durumunda iyileşme gözlenen bir yaralı ile kosta kırığı bulunan diğer yaralının tedavileri ise yoğun bakımda sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Bebek Kaza Yaşam Güncel Haberler

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