Küçükçekmece'de çöken binadan 5 kişi sağlığına kavuştu

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkazdan yaralı kurtarılanlardan 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5'e çıktı.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı çöken apartmanın enkazından yaralı kurtarılan 8 kişiden bazıları taburcu edilirken, bazılarının tedavileri sürüyor.

Bu kapsamda, 3 Haziran'da hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edilen 3 kişinin ardından Türkmenistan uyruklu 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5 oldu.

Öte yandan, tedavisi süren 3 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe halinde gözlem altında tutuluyor.

Durumunda iyileşme gözlenen bir yaralı ile kosta kırığı bulunan diğer yaralının tedavileri ise yoğun bakımda sürüyor.