Küçükçekmece'de çöken binada bir kişinin cansız bedeni bulundu
Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Çalışmalarda 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.
Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bir binanın enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı.
Çöken apartmanda başlatılan çalışmada ekipler, 2'si ağır 7 kişiyi yaralı kurtarmıştı.