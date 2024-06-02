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Küçükçekmece'de çöken binada bir kişinin cansız bedeni bulundu

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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Çalışmalarda 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bir binanın enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı.

Çöken apartmanda başlatılan çalışmada ekipler, 2'si ağır 7 kişiyi yaralı kurtarmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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