Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Halil Demir - Güncel
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Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliye otoparkında iki grup ardasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

AA / Halil Demir - Güncel

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