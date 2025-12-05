Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında alevler bitişiğindeki 2 binanın çatısına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kanarya Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler bitişiğinde bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Çatıların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatırken çatılarda hasar oluştu.