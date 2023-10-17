Küçükçekmece'de çatı alev alev yandı

Özgür EREN/İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Mahalleli panikle sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Merkez Mahallesi Şehit İsmet Çavuş Sokak'ta saat 11.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında çatı alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen bina sakinine oaly yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangın ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

"KOŞUP GELDİK"

Yangını görüp olay yerine gelen Vali Köydağlı " Biz yangını gördük, yardım etmek için hemen koşup geldik. Yangın çatıda çıkmış ama itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çok şükür kimsede bir yaralanma olmadı ama evin çatısı yandı'" diye konuştu.