Küçükçekmece'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de 2 katlı binanın son katında dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Engin Zafer