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Küçükçekmece'de Bir Bina Çöktü

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Küçükçekmece'de bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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