Son dakika haberi... Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberlerine göre İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Mehmet Akif Mahallesi Serap Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Mehmet Akif Mahallesi Serap Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın çatısını saran alevler, yandaki başka bir apartmana da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. AA / Güncel Küçükçekmece İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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