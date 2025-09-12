Haberler

Küçükçekmece'de Binada Yangın: 6 Yaralı, 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yaralılardan biri hayatını kaybederken, birinin durumu ağır. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, mahsur kalanlar kurtarıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangında biri çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar ve dumandan etkilenenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Gürhan (63) hayatını kaybetti. Bir yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Takla atan otomobilden çıkartılan sürücünün ilk isteği şaşırttı

Takla atan otomobilden çıkartılan sürücünün ilk isteği şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.