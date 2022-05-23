Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'de tamir için üzerine çıktığı kabinde, hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Küçükçekmece'de tamir için üzerine çıktığı kabinde, hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta 3 katlı binanın asansörünün bakımına gelen Gencay Eren (41), tamir için kabinin üzerine çıktı.

Eren, asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, asansör ile duvar arasında sıkışan Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Eren'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden alındı.

Cenaze, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title