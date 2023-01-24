Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Aracıma çarptın" diyen şoför, yaya ile birbirine girdi

Güncel Haberler

Küçükçekmece'de otomobil sürücüsü ile yaya arasında "Aracıma çarptın" kavgası çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken taraflar zor sakinleştirildi.

Sefaköy'de dün akşam saatlerinde iddialara göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi kendisine yol vermeyen bir araca hafifçe çarptı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bu duruma sinirlenen sürücüsü aracından indi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine giren ikiliye çevredekiler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda taraflar sakinleştirilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title