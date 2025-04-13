Küçükçekmece'de Apartman Dairesine Silahlı Saldırı
Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda, maskeli iki kişi bir apartman dairesine ateş açtı ve kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, boş mermileri incelemeye aldı.
Küçükçekmece'de bir apartman dairesine silahlı saldırı düzenlendi.
Atatürk Mahallesi Ercan Sokak'ta 6 katlı binanın önüne plakasız motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, bir apartman dairesine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel