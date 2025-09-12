Küçükçekmece'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
Küçükçekmece'de meydana gelen yangında itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Binada mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürerken, yaralılar hastaneye kaldırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel