Küçükçekmece'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
Küçükçekmece'de meydana gelen yangında itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Binada mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürerken, yaralılar hastaneye kaldırılıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor. Yaralılar ve dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
