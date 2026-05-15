Küçükçekmece'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

Küçükçekmece'de, 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.

Kemalpaşa Mahallesi Adil Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mutfaktan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar meydana geldi.