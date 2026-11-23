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Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan, 2 kişinin öldüğü yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında 22 Kasım'da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Yapılan incelemede, yangının binanın bodrum katında yer alan, 11 ayrı stüdyo daireye bölünerek "bekar evi" olarak kullanılan sığınak alanından çıktığı belirlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda, ilk aşamada elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangına ilişkin yeni bulgular elde edildi.

Bunların ayrıntılı incelenmesi sonucunda yangının kundaklama olabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda yangını kasten çıkardığı belirlenen şüphelinin B.U.Ö. (32) olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan araştırmalarda, B.U.Ö'nün birkaç hafta önce yaşadığı tartışma nedeniyle yanan binada oturan R.T. ile husumetli olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, olay günü alkollü halde R.T'nin yaşadığı eve gittiği, kapının açılmaması üzerine sinirlenerek koridordaki kanepeyi çakmakla ateşe verdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.U.Ö, adliyeye sevk edildi.

Yangın

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki binanın bodrum katında 22 Kasım'da yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmış, Emrullah Savaş ise hayatını kaybetmişti.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmüştü.

Yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Berkay Ellik ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA