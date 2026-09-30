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Küçükçekmece'de 2 kişi tekme ve yumrukla kavga etti, arkadaşları 'vur' diye bağırdı

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Küçükçekmece'de 2 kişi tekme ve yumrukla kavga etti, arkadaşları 'vur' diye bağırdı
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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde iddiaya göre 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların arkadaşlarının kavgayı ayırmak yerine 'vur' diye bağırdıkları görüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 kişi arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine 'vur' diyerek bağırdı.

Olay, Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öne sürülen 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

ARKADAŞLARI 'VUR' DİYE BAĞIRDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga eden tarafların arkadaşlarının olayı ayırmak yerine 'vur' diye bağırdıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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