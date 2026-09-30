Küçükçekmece'de 2 kişi tekme ve yumrukla kavga etti, arkadaşları 'vur' diye bağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 kişi arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine 'vur' diyerek bağırdı.

Olay, Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öne sürülen 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

ARKADAŞLARI 'VUR' DİYE BAĞIRDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga eden tarafların arkadaşlarının olayı ayırmak yerine 'vur' diye bağırdıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı