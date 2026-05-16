Küçükçekmece'de Otomobil Takla Attı: Trafik Yoğun
Küçükçekmece D-100 Karayolu Askerlik Şubesi önünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücünün durumu hakkında henüz net bilgi alınamadı. Yetkililer, kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.
Küçükçekmece D-100 Karayolu Askerlik Şubesi önünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı