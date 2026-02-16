Bursa'da Suça Karışan Çocuklar İçin Sanat Terapisi Uygulamaları

Alkol ve madde kullanımı nedeniyle adli süreçlere dahil olan çocukların iyileşme sürecine destek olmak ve yeniden suça karışmalarını önlemek amacıyla Bursa'da yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sanatla terapi uygulamalarıyla güçlendiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca alkol veya madde kullanımı nedeniyle yükümlülük altına giren 15-18 yaş grubundakilere yönelik hazırlanan Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığından Arınma (SAMBA) Programı çerçevesindeki sanatla terapi çalışmaları anlatıldı.

Program kapsamında çocuklar, 1 yıl boyunca belli aralıklarla "sanatla terapi" programına katılarak, resim ve heykel gibi sanat dallarıyla ilgileniyor.

Programla, suça karışan çocukların alkol ve madde konusunda bilgilenmesi, değişim motivasyonu ve öfke kontrolü sağlamasıyla bağımlılıkta yinelemeyi engelleyecek becerileri kazanması amaçlanıyor.

"Sanat terapisi yöntemiyle yükümlülerin iyileşme süreçlerine destek olmayı hedefliyoruz"

Kurum psikoloğu Ceren Odacı Çelik, AA muhabirine, ilk aşamada yükümlülerin risk ve analiz değerlendirmelerini yaparak süreç içinde gerçekleştirilecek rehberlik faaliyetlerini belirlediklerini anlattı.

Madde kullanımı olan çocuklara yönelik faaliyetlerden birinin de Bakanlık tarafından belirlenen SAMBA Programı olduğunu belirten Çelik, bu programa ilaveten destekleyici nitelikte sanat terapisi uygulamalarını devreye aldıklarını kaydetti.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat terapisindeki amaç bireyin duygularını, düşüncelerini farklı sanat yöntemleriyle, bu bazen resim, bazen bir şiir, bazen bir kil, heykel, seramik olacak şekilde sanat yöntemleriyle kişilerin duygularını ifade etmesini sağlamak, motivasyonlarını artırmak, stresle başa çıkmalarını ve duygularını keşfetmelerini sağlamak aslında amacımız. Bizler de bu sanat terapisi yöntemiyle yükümlülerin iyileşme süreçlerine destek olmayı hedefliyoruz."

Programın iki haftada bir aynı saat diliminde kapalı bir grup çalışması şeklinde gerçekleştirildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Toplamda 10 oturum şeklinde planlanıyor. İlk başta bir güven alanı oluşturmak önemli. Özellikle ergenler söz konusu olduğunda, onlarla bu bağı kurmadan herhangi bir iletişim noktasında ilerlemek çok da mümkün değil. Bu aşamada öncelikle nefes egzersiziyle başlıyoruz. Nefes egzersizleri bizim için neden önemli? Nefes egzersizi ve beden taraması yöntemleri aslında 'mindfulness' dediğimiz bilinçli farkındalıkla alakalı şeyler. Çocukların bedenlerine yönelmesini sağlayarak, şimdi ve burada olarak çalışmalara ön hazırlık şeklinde gerçekleştiriyoruz."

Çelik, daha sonra oturumda belirledikleri konu başlığına göre çalışmalara yön verdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen resimle bunları destekleyebiliyoruz. Bazen kille, bazen bir şiirle ya da müzikle, hareketle destekleyici çalışmalar yürütüyoruz. Normal konuşma terapilerinden daha farklı olarak burada direnç gösteren çocukların da aslında sürece dahil olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Gün içinde hepimizin ihtiyacı, güven duygusunu hissetmek. Kontrol duygusunu da hissedebilmek. Elindeki materyali seçerken ve şekil verirken çocuk burada bir kontrol hissediyor bedeninde, duygularında. Yine madde kullanımı noktasında da bizim için önemli çünkü duygular, düşünceleri ve davranışları şekillendiriyor. Duygularını fark etmesi, bedenini fark etmesi ve burada herhangi bir dürtü geldiğinde durdurabildiği kısmını fark etmesi bizim için önemli."