ABD'de Küçük Uçak İniş Sırasında Düştü: 7 Ölü

Güncelleme:
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde iniş yapan bir küçük uçak düştü, kaza sonucunda 7 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında eski NASCAR yarışçısı Greg Biffle ve ailesi de bulunuyor. Federal Havacılık İdaresi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

NEW YORK, 19 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Statesville kentinde bulunan bölgesel havalimanına iniş yapan küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgilere göre perşembe günü meydana gelen kazada hayatını kaybedenler arasında Ulusal Stok Otomobil Yarışları Birliği (NASCAR) eski yarışçılarından Greg Biffle ile eşi ve 2 çocuğu da bulunuyor.

Federal Havacılık İdaresi, Cessna C550 tipi jetin, Doğu saatiyle saat 10.20 sıralarında iniş sırasında düştüğünü ve kazanın büyük bir yangına yol açtığını bildirdi.

Uçuşları takip eden FlightAware sitesinin verilerine göre saat 10.00'dan kısa bir süre sonra havalimanından kalkış yapan uçak, daha sonra geri dönerek inişe geçti.

İlk müdahale ekiplerini hızla olay yerine ilerlerken gösteren video görüntülerinde uçağın yanan parçalarının etrafa saçıldığı görülüyor.

Statesville Bölgesel Havalimanı Müdürü John Ferguson, Federal Havacılık İdaresi'nin kaza mahallinin kontrolünü devraldığını söyledi. Ferguson, "Havalimanı bir sonraki duyuruya kadar kapalıdır. Pistteki enkazın kaldırılması ve pistin yeniden güvenli hale getirilmesi zaman alacaktır" dedi.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
