Küçük Kaymakam Elif Yılmaz'dan Tiyatro Talimatı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek'in koltuğuna Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Yılmaz oturdu.

Gevrek'in makamında gerçekleşen törende küçük kaymakam Elif Yılmaz, ilk talimat olarak çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlenmesini istedi.

Bu talimat üzerine çocuklara tiyatro sözü veren Gevrek, "Bir tiyatro organizasyonu yapalım, hatta ailelerle birlikte bir aile tiyatrosuna gidelim" ifadesini kullandı.

Ziyaret sırasında çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 10 farklı dilde kutladı.

Kaymakam Gevrek, çocuklarla sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.