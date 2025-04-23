İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi
Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

Balıkçı Kenan'dan bomba iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

Küçük Kaymakam Elif Yılmaz'dan Tiyatro Talimatı

Küçük Kaymakam Elif Yılmaz'dan Tiyatro Talimatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cahit Zarifoğlu İlkokulu'ndan Elif Yılmaz, Etimesgut Kaymakamı koltuğuna oturdu ve çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlenmesini istedi. Kaymakam Özlem Bozkurt Gevrek, bu talimatı değerlendirerek aile tiyatrosu düzenleyeceklerini açıkladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek'in koltuğuna Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Yılmaz oturdu.

Gevrek'in makamında gerçekleşen törende küçük kaymakam Elif Yılmaz, ilk talimat olarak çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlenmesini istedi.

Bu talimat üzerine çocuklara tiyatro sözü veren Gevrek, "Bir tiyatro organizasyonu yapalım, hatta ailelerle birlikte bir aile tiyatrosuna gidelim" ifadesini kullandı.

Ziyaret sırasında çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 10 farklı dilde kutladı.

Kaymakam Gevrek, çocuklarla sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.