Samsun'da kar yağışında yön tabelalarını temizleyen öğrenci ödüllendirildi

Güncelleme:
Samsun'da kar yağışı sırasında yön tabelalarını temizleyen Hasköy Ortaokulu öğrencisi Kadir Emin Gürsoy ve arkadaşları ödüllendirildi. Emniyet Müdürlüğü, örnek davranışları nedeniyle öğrencileri ziyaret etti.

Samsun'da kar yağışı sırasında yön tabelalarını temizleyen öğrenci ve sınıf arkadaşları ödüllendirildi.

Canik ilçesinde yaşayan Hasköy Ortaokulu öğrencisi Kadir Emin Gürsoy'un (12), kar yağışı nedeniyle görüşü engellenen yön tabelalarını trafik kazalarına karşı temizlediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Tahsin Çimen, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, Hasköy Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Karla kapanan yön tabelalarını temizleyen 7. sınıf öğrencisi Gürsoy örnek davranışı nedeniyle ödüllendirilirken, sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler verildi.

Emniyet Müdürlüğünce ziyarete ilişkin hazırlanan video klip paylaşıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
