Konya'daki Küçük Göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde kuraklık nedeniyle 2022 yılından itibaren tamamen kuruyan Küçük Göl, son dönemki yoğun yağmurların etkisiyle doluluk oranını yüzde 40 seviyesine çıkardı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık sonrası 2022 yılında tamamen kuruyan Küçük Göl, bölgede etkili olan yağmurların ardından eski günlerine dönmeye başladı.

İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzeybatısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yer altı sularının azalmasıyla 4 sene önce tamamen kurumuştu.

Göl, son dönemde bölgede oldukça yoğun yağan yağmurlar sonrasında yeniden su tutmaya başladı.

Kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 40'lara ulaştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
Haberler.com
