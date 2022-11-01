Adana'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralarda: Sadece karton koliye tutundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Süleyman Vahit Bulvarı'nda seyir halinde olan bir elektrikli motosikletin arkasındaki karton koliye kollarıyla asılan çocuk ayakları havada yolculuk yaptı. Çevredekilerin korkulu bakışlarına aldırmayan sürücü uzun süre trafikte ilerledi.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Hem kendi hem de çocuğun canını hiçe sayan sürücüyü bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yaptı. Sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.