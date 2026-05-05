Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti; İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilen iddianame kabul edildi. İddianamede 5 yıla kadar hapis cezası istenen İzzet Yıldızhan ise tahliye edildi.

