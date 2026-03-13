Küba, Vatikan ile ilişkiler kapsamında 51 mahkumu tahliye edecek

Küba Dışişleri Bakanlığı, Vatikan ile ilişkiler çerçevesinde 51 mahkumun tahliye edileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tahliyenin, Vatikan ile kurulan yakın ilişkiler ve iyi niyet anlayışının yansıması olduğu bildirildi.

Açıklamada, tahliye edilecek 51 mahkumun tamamının cezalarının önemli bölümünü çekmiş ve iyi davranışlar sergileyen kişilerden oluştuğu belirtildi.

Ayrıca 2010'dan bu yana 9 bin 905 hükümlüye af çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Tahliye kararı, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in yaklaşık iki hafta önce Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu ziyaretinin ardından alındı.

Hükümetin, tahliyesini planladığı kişilerin arasında siyasi tutukluların bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.