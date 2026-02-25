Haberler

ABD'deki Küba Büyükelçiliği, ülke kara sularında 4 kişinin öldüğü olayla ilgili açıklama yaptı

Küba'nın kara sularına izinsiz giren bir sürat teknesiyle çatışma yaşandı. Olayda dört kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

NEW Küba'nın Washington Büyükelçiliği, ada ülkesinin kara sularına izinsiz giren bir sürat teknesindeki kimliği belirsiz kişilerle çatışma çıktığını ve teknedekilerden dört kişinin öldüğünü bildirdi.

Küba'nın Washington Büyükelçiliği, ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke kara sularına izinsiz giren bir teknenin mürettebatıyla yaşanan çatışma hakkında bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, "25 Şubat 2026 sabahı, Küba kara sularında bir sürat teknesi tespit edildi. ABD'nin Florida eyaletinde kayıtlı ve FL7726SH tescil numaralı tekne, Villa Clara eyaleti, Corralillo belediyesi, Cayo Falcones'te, El Pino Kanalı'nın 1 deniz mili kuzeydoğusuna kadar yaklaştı." ifadelerine yer verildi.

Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 5 kişilik güvenlik timinin olay yerine yaklaştığına işaret edilen açıklamada, bunun üzerine 10 kişinin bulunduğu söz konusu tekneden ateş açıldığı ve tim komutanının yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada, tekne mürettebatından 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı vurgulanarak, tahliye edildikten sonra yaralılara tıbbi bakım yapıldığı aktarıldı.

Küba'nın, kara sularını koruma kararlığının teyit edildiği açıklamada, olayların tam olarak aydınlatılması için yetkili makamlar tarafından soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
